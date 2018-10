Nel 2018 sono stati registrati 2.295 casi di morbillo

OLTRE 10 MILA CASI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI

Sempre secondo i dati dell'inizio del 2013 sono stati segnalati 10.320 casi di morbillo di cui 2.269 nel 2013, 1.695 nel 2014, 255 nel 2015, 861 nel 2016, 5.408 nel 2017 e appunto 2.295 dei primi nove mesi di quest'anno. Nel periodo gennaio 2013 - febbraio 2018, il 71,3% dei casi segnalati è stato confermato in laboratorio, il 15,8% è stato classificato come caso probabile (criteri clinici ed epidemiologici soddisfatti, caso non testato in laboratorio) e il 13,5% come caso possibile (criteri clinici soddisfatti, nessun collegamento epidemiologi- co, non testato in laboratorio).