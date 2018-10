Comunità musulmana compra all'asta ex chiesa di Bergamo

L'Associazione musulmani di Bergamo si è aggiudicata il 25 ottobre a un'asta pubblica della Regione Lombardia, bandita tramite la sua controllata Infrastrutture lombarde, l'ex chiesa dei frati cappuccini che si trova all'interno dell'area degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo: a detta dell'associazione, all'interno verrà ora ricavata una moschea, la seconda di Bergamo, perché l'intenzione è quella di mantenere l'attuale destinazione del sito a luogo di culto. Le buste sono state aperte in mattinata e l'Associazione musulmani - che attualmente si riunisce in una sala nella zona di Boccaleone, mentre in via Cenisio è presente un altro luogo di preghiera islamico - si è aggiudicata il bando di vendita, presentando un'offerta di circa 450 mila euro, con un rialzo dell'8% rispetto alla base, che era di 418.700 euro.

L'ASSESSORE ANGELONI: «CHI LA FA L'ASPETTI»

Nel giugno del 2015 era stato trovato un accordo per l'utilizzo della chiesa da parte della comunità romena ortodossa che per tre anni l'ha utilizzata per le proprie funzioni religiose e che oggi ha preso parte all'asta, venendo però battuta dai musulmani. Il 20 settembre scorso, infatti, la chiesa era stata inserita tra i beni in vendita dalla società controllata dalla Regione. «Chi la fa l'aspetti. Un ente regionale (governato dalla Lega) vende un luogo di culto (chiesa ex Riuniti) a una comunità islamica. Li si potrà pregare senza problemi legali», ha commentato su Facebook Giacomo Angeloni, assessore comunale a Bergamo che nella giunta di centrosinistra guidata da Giorgio Gori si occupa dei rapporti con le varie comunità della città.