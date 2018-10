Cosa c'è da sapere sull'ora solare che torna domenica 28 ottobre

LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA: ABOLIRE IL CAMBIO

A fine agosto 2018 la Commissione europea ha proposto di abolire il cambio dell'ora due volte l'anno, in seguito alla consultazione con 4,6 milioni di cittadini europei. A differenza di quanto emerso in un primo momento, ogni singolo Stato potrebbe decidere in futuro se adottare l'ora solare o l'ora legale, anche se il presidente Jean-Claude Juncker ha ribadito che «dovrà essere l'ora solare a divenire la regola» (e senza più l'ora legale avremmo una serie di vantaggi). Il regime che è attualmente in vigore - con una direttiva Ue del 2000 - mira a effettuare il cambio di orario in maniera coordinata tra gli Stati europei, per armonizzare la transizione dall'ora legale a quella solare e viceversa, minimizzando i contrattempi e gli intralci soprattutto sul piano logistico e dei trasporti.