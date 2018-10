Salvini difende i carabinieri alla cerimonia per i 40 anni del Gis

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha difeso l'Arma dei carabinieri dopo le ultime rivelazioni sulla morte di Stefano Cucchi. Durante la cerimonia per i 40 anni dei Gruppi di intervento speciale (Gis), infatti, il leader della Lega si è preso il centro della scena: «Da ministro non ammetterò mai che un eventuale errore di uno possa infangare l'impegno e il sacrificio di migliaia di ragazze e ragazzi in divisa». A quel punto è scattato l'applauso di tutta la tribuna che assisteva alla cerimonia. «I carabinieri meritano rispetto», ha aggiunto Salvini, «nessuno potrà mettere in dubbio il vostro onore, la vostra fedeltà e la vostra lealtà» (leggi anche: L'intercettazione del carabiniere Colombo sul caso Cucchi).