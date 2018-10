Chi era Lello Di Segni, ultimo superstite al rastrellamento di Roma

FIANO: «LA NOSTRA MEMORIA SIA ANCORA PIÙ FORTE»

Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, ha commentato così: «Esprimo grande cordoglio per la scomparsa di Lello Di Segni, ultimo dei sopravvissuti al rastrellamento nazista del ghetto di Roma avvenuto il 16 ottobre del 1943. Quando scompaiono i testimoni diretti, l'impegno per la memoria di chi non vuole dimenticare deve essere ancora più forte».