L'intercettazione del carabiniere Colombo sul caso Cucchi

«Me le mandò già cambiate». Il luogotenente Massimiliano Colombo, che nel 2009 comandava la stazione dei carabinieri Tor Sapienza, dove Stefano Cucchi venne portato dopo essere stato pestato, in un'intercettazione contenuta nelle carte che la procura di Roma ha depositato nell'inchiesta per falso tira in ballo il tenente colonnello Francesco Cavallo. L'ufficiale, finito nel registro degli indagati, secondo quanto affermato da Colombo avrebbe quindi inviato delle note di servizio già alterate sullo stato di salute di Cucchi. Cavallo, all'epoca dei fatti, era il numero due del gruppo dei carabinieri di Roma. La procura ipotizza qunidi che il tenente colonnello non si sia limitato solo a chiedere di modificare le annotazioni, ma le abbia materialmente modificate lui stesso.