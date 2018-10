Scossa di terremoto di magnitudo 6.8 al largo della Grecia

I MAGGIORI DANNI AL PORTO DELL'ISOLA DI ZANTE

I maggiori danni sono stati registrati a Zante, in particolare nel maggior porto dell'isola, che comunque resta in funzione. Per diverse ore la fornitura di energia elettrica è stata interrotta. «Stiamo controllando tutti i villaggi dell'isola, dove ci sono numerosi vecchi edifici», ha detto all'Ap il portavoce della protezione civile Spyros Georgiou, aggiungendo che la mancanza di elettricità rende le cose più difficili, ma i tecnici sono al lavoro e si spera che presto verrà ripristinata. In una delle vicine isole Strofadi sono stati segnalati pesanti danni all'antico monastero, di cui è crollata gran parte della torre. Parte di una chiesa è crollata anche nella città di Pyrgos, sulla costa. Dopo la scossa, è stata diffusa un'allerta tsunami, ma a quanto risulta non si è poi verificata alcuna onda anomala. Frattanto sono state invece registrate diverse scosse minori, di assestamento.

ALLARME TSUNAMI POI RIENTRATO

In tutto il Sud Italia, ci sono state numerose segnalazioni di cittadini che hanno avvertito il sisma, dalla Sicilia alla Basilicata, dalla Calabria alla Puglia, fino alla Campania. In un primo momento anche l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva lanciato una «allerta tsunami arancio per le coste di Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia (Ionio)» segnalando «possibili variazioni del livello del mare inferiori a 1 metro», allarme poi rientrato nella mattina del 26 ottobre.