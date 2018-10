Viaggio nelle Marche a due anni dal terremoto del 2016

È tornato Giuseppe Conte, il primo ministro, per l'inaugurazione di una scuola a San Severino, terra dove ha i natali il cantante Renato Zero che ogni tanto compare, fa il pieno di prodotti tipici e poi saluta. Però ha detto che i terremotati non vanno abbandonati, che lui non li abbandona. Nessuno li abbandona questi terremotati che ogni giorno di più annaspano nell'oblio. Conte ha inaugurato una scuola tirata su da un privato; lo stesso aveva fatto Paolo Gentiloni ad Arquata, altra scuola, altri abbracci con l'industriale salvatore, Diego Della Valle: la gente non può non concluderne che «il pubblico solo chiacchiere e distintivo, il privato fa, quando vuole funziona, ricostruisce». Non molto, in verità, qualche plesso scolastico. Ma per metterci chi, se i ragazzini le famiglie se li sono portati via? Nessuno torna volentieri in quei traumi, quelle negazioni di paesi dove le zone rosse sono sempre lì, sempre più stinte e al massimo. Ma non sempre, non dappertutto, hanno rimosso un po' di calcinacci e tamponato quel ch'è rimasto in piedi anche se non più agibile.

MANCA UNA TABELLA DI MARCIA PER LA RICOSTRUZIONE

Ma oltre la messa in sicurezza non si può andare, tutto il resto passa per la ricostruzione pubblica e questa non ha neppure una tabella di marcia. Anzi il dirigente della Protezione civile David Piccinini manda lettere dove invita i Comuni a fare attenzione stretta e i soggetti attuatori a non prendere nuovi impegni perché la straordinaria amministrazione dei fondi finisce con l'anno in corso, si rientra nel regime ordinario e di soldi non ce ne sono più; poi ci si corregge, si precisa, si dice che dopo i 650 milioni già spesi ne sono stati chiesti di nuovi, ma nessuno sa precisare quando e in che misura dovrebbero arrivare questi soldi e nella più fumosa vaghezza molti temono sia per il contributo di autonoma sistemazione sia se ospitati negli alberghi ancora dopo due anni e tre inverni. Priorità solo alle opere artistiche e all'architettura storica e nemmeno a tutta, per il resto chi vivrà vedrà.

INTERI COMPARTI ANCORA IN GINOCCHIO

Nell'incrociarsi di impotenze e di miraggi, troppe facce ha visto passare chi è rimasto qui, addosso alle sue crepe, troppe voci a giurare, «non vi lasceremo»: poi magari qualcuno se lo ritrovavano sui giornali inseguito da sospetti di magheggi, di gabole finanziarie. E di questi noi dovevamo fidarci? Ritardi, sprechi, ambiguità nella più radiosa tradizione. Mezza regione dell'interno è andata spogliandosi in questi due anni, è quasi sparito il comparto agricolo e dell'allevamento, quello industriale registra perdite pesantissime, quello turistico non parliamone. Poi si possono correggere le parole, ma resta il vento che soffia sull'abbandono, per un altro inverno ancora più povero di prospettive. Come possa succedere che le casette si rivelino marce in non trascurabile parte, porose all'acqua, cadenti mentre torna la prima neve, è meglio non chiederselo. Perché non esiste storicamente in Italia terremoto senza sprechi e rapine a man salva, senza retroscena miserabili e incredibili. Di questi moduli che tardavano, che hanno installato ad minchiam, con le condutture, le tubature da spostare, della loro inadeguatezza strutturale si parlava già l'inverno scorso appena montate. Adesso le chiazze, le crepe risaltano ed è il solito scaricabarile generale, la Regione annuncia raffiche di denunce, di querele inutili, il ministero se ne lava le mani, la colpa va al consorzio fornitore che era stato scelto in tempi non sospetti o forse sospetti dal regime precedente e che da parte sua trova altre giustificazioni. Il risultato, certo, indiscutibile, è altri sfollati che ripartono, tornano negli alberghi.