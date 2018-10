Com'è andata la manifestazione Roma dice basta

E Roma dice basta. Migliaia di persone si sono date appuntamento il 27 ottobre in piazza del Campidoglio, per far sentire la loro voce contro il «progressivo imbarbarimento della città». In tanti si sono presentati per protestare contro le buche, i cassonetti strasbordanti di rifiuti, i trasporti pubblici che non funzionano, gli alberi che cadono e i pedoni falciati perché nessuno ridipinge le strisce pedonali. Tutto è partito da una rete di volontari, che hanno organizzato il sit-in su Facebook tramite il gruppo 'Tutti per Roma. Roma per tutti' che - come spiega una delle promotrici, Martina Cardelli - conta 22 mila iscritti. Si tratta di un gruppo civico «formato da sei donne romane, ognuna con il suo lavoro e con la propria famiglia», che promuove «l'idea della partecipazione civica come elemento di pressione nei confronti delle istituzioni per migliorare la città».E in tanti hanno aderito alla manifestazione, brandendo cartelli ironici: da «Raggi, una buca vi inghiottirà» a «Roma (pulita) o morte». Protestano anche i commercianti, come quelli di via Emanuele Filiberto: «Il negoziante deve vivere ogni giorno, non si deve ignorare, vessare, emarginare».