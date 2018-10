La mappa del maltempo regione per regione

Il forte maltempo previsto in questi giorni è arrivato, con nubifragi e venti anche a 100 chilometri orari. Lunedì 29 ottobre raggiungerà il suo apice. Al Nord e nelle regioni tirreniche le piogge potranno generare situazioni critiche.

VENETO: ZAIA CHIEDE L'AIUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato nel pomeriggio la richiesta di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile «in considerazione delle previsioni elaborate dai modelli meteorologici ed idraulici che ipotizzano scenari riferibili agli eventi di piena del 1966», preso atto «di aver attivato tutte le forze in campo disponibili».

LAZIO: SCUOLE CHIUSE A ROMA

Lunedì scuole chiuse a Roma. «A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile del Lazio», la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza in tal senso.

LIGURIA: ALLERTA ROSSA A GENOVA, LA SPEZIA E SAVONA

È allerta rossa lunedì 29 ottobre su quasi tutta la Liguria: l'ha comunicato la Protezione Civile. L'allarme rosso scatterà dalle 6 della mattina fino alle 17 sulle province di Savona e di Genova, mentre su quella di La Spezia scatterà alle 12 e terminerà alle 24. A Genova le scuole resteranno chiuse. L'unica provincia esclusa dall'allerta rossa è quella di Imperia, dove è stata proclamata arancione dalla mezzanotte alle 14. L'allerta rossa è stata decisa per la quantità di pioggia attesa, ma soprattutto per il livello dei torrenti, che è più alto rispetto a ieri quando è iniziata l'allerta arancione.

FRIULI: 450 VOLONTARI COINVOLTI

Diverse strade sono chiuse. L'invaso di Ravedis ha superato il livello di guardia e sta laminando la piena del fiume Cellina - che è esondato a monte della confluenza con il Rio Varma - mentre il Tagliamento ha superato il livello di primo presidio di 3,20 metri ed è in aumento. Una frazione di Comeglians (Udine), Pani, è rimasta isolata e si è registrato un black out per interruzioni di linee elettriche a Cavazzo Carnico e Paularo. Sono alcune conseguenze del maltempo che in queste ore si sta abbattendo sul Friuli Venezia Giulia. Dalla serata di ieri - spiega la Protezione civile del Fvg - sono giunte le prime segnalazioni di criticità. Cadute di alberi si sono registrate nei comuni di Preone, Socchieve, Moggio Udinese, Tramonti di Sotto. Nelle prime ore della giornata sono giunte le prime segnalazioni di dissesti nei comuni di Forni Avoltri, Sauris, Ovaro, Tolmezzo, Lauco, Arta Terme. Allagamenti e erosioni spondali a Prato Carnico, Ovaro e Comeglians. Ad Ovaro il ponte sul torrente Degano è stato aggirato dalla piena, la situazione è monitorata. L'invaso di Ravedis sta laminando la piena del fiume Cellina, è stato attivato il Servizio di Piena, attualmente lo scarico è superiore ai 346 mc/s. Il guado di Murlis è stato chiuso al transito. Anche per il Tagliamento - informa la Protezione civile - è stato attivato il servizio di piena: un primo picco di piena a Latisana è previsto nella notte, ma non dovrebbe superare il primo livello di presidio, un secondo picco è previsto per martedì. Per quanto riguarda la zona costiera, alle 12 si è registrato un picco di marea che non ha causato particolari disagi, un secondo picco è previsto per domani alle ore 13.20. Al momento, conclude la Protezione civile, sono chiuse la SR355 a Rigolato-Sappada in entrambe le direzioni, la SR73 da Ampezzo a Sauris, la SR251 a monte della confluenza con il Rio Varma, la SR552 per il passo Rest, la SR465 in località Prato Carnico. La strada del Passo di Monte Croce Carnico è chiusa sul versante austriaco. Sul territorio in monitoraggio e per interventi sono stati coinvolti più di 450 volontari della Protezione civile di 86 comuni con 130 mezzi. Sono attivi 11 Centri Operativi Comunali.