Maltempo in Calabria, quattro morti nel crotonese per una frana

Sono quattro le persone deceduto a causa di una frana, avvenuta nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre, durante alcuni lavori di emergenza a una condotta fognaria danneggiata in passato dal maltempo. Tra le vittime c'è anche Massimo Marrelli, 59enne titolare dell'omonimo gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie nel crotonese. Gli altri tre morti sono Santo Bruno, 53 anni di Isola Capo Rizzuto, Luigi Ennio Colacino, 45 anni di Cutro, Mario Cristofaro, 49 anni di Crotone.

Cosa sappiamo sulla frana nel crotonese che ha ucciso quattro persone

Secondo una prima ricostruzione, Marelli stava lavorando con i tre operai, tutti del suo gruppo, nella sua tenuta in località Sant'Andrea nel comune di Isola Capo Rizzuto, per completare un collegamento della rete fognaria della villa. Improvvisamente, i quattro sono stati inghiottiti dalla terra che è franata sotto i loro piedi. Alla scena hanno assistito altri quattro operai che stavano collaborando alla realizzazione del collettore fognario. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che non hanno potuto però fare altro che constatare il decesso dei quattro e recuperare i cadaveri. Le indagini sono affidate alla tenenza dei carabinieri di Isola Capo Rizzuto. «Una frana questa notte ad Isola Capo Rizzuto ha provocato quattro morti. Si tratta di un incidente sul lavoro prodottosi a seguito di un movimento di terra innescato da un incauto sbancamento», ha spiegato con un post su Facebook la Protezione civile della Regione Calabria.

Chi era Massimo Marrelli, l'imprenditore morto nella frana nel crotonese

Massimo Marrelli era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità, ma attivo anche in altri campi. Medico odontoiatra, Marrelli era sposato con Antonella Stasi, vicepresidente della regione Calabria dal 2010 al 2014 nella giunta di centrodestra e, dal 29 aprile al 9 dicembre del 2014, presidente facente funzioni dopo le dimissioni di Giuseppe Scopelliti. Al Gruppo Marrelli fanno capo diverse strutture sanitarie in campo odontoiatrico e della ricerca, oltre ad aziende agricole - una delle quali dove è avvenuto l'incidente della notte scorsa - e ad una televisione locale (EsperiaTv). Il suo nome era soprattutto legato al Marrelli Hospital, una clinica privata «ad indirizzo polispecialistico medico-chirurgico con prevalente attività di chirurgica oncologica, chirurgia generale ed ortopedica, che svolge la sua attività a Crotone», si legge sul sito internet della struttura.

Il Gruppo Marrelli stava per licenziare 300 persone

La Marrelli, nel settembre 2018 aveva annunciato l'invio di 300 lettere di licenziamento per tutti i collaboratori del Gruppo imprenditoriale: i dipendenti della clinica chirurgica e ortopedica, quelli della clinica odontoiatrica e poi Dentalia, Tecnologica, Esperia TV, Le Verdi Praterie, Bufà, Marrelli Wines. Successivamente la vertenza era approdata al ministero per lo Sviluppo economico. Un nuovo incontro era in programma nei primi giorni di novembre.