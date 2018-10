Forza Nuova ha sospeso la militante con la maglietta Auschwitzland

TICCHI D'URSO DIFFIDATA DAL PARLARE IN NOME DEL PARTITO

Con questo provvedimento, si legge ancora nella nota, «Forza Nuova prende decisamente le distanze da quanto mostrato dalla signora e diffida la D'Urso dal rilasciare qualsiasi dichiarazione a nome e per conto del movimento stesso, il quale», ha concluso, «nulla ha a che vedere con le espressioni da lei adottate e con quanto la stessa ha dichiarato, ed eventualmente potrà dichiarare, alla stampa».

LEU HA CHIESTO A SALVINI DI RIFERIRE IN PARLAMENTO

Ticchi D'Urso, in passato era stata candidata a sindaco di Budrio (Bologna) per la lista neofascista 'Aurora italiana', era fra le organizzatrici della manifestazione per l'anniversario della marcia su Roma a Predappio, il paese natale di Mussolini. Il suo caso finirà anche in parlamento. Il senatore di Leu Francesco Laforgia, infatti, ha presentato una interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Salvini. «L'apologia del fascismo», ha scritto il parlamentare, «nell'ordinamento giuridico italiano, è un reato. Chiedo al Ministro se intende applicare questa legge, se condivide il paragone di un campo di sterminio ad un parco giochi e quali misure intenda promuovere al fine di evitare il ripetersi di simili episodi».