La mappa del maltempo regione per regione

Fiumi che si stanno ingrossando pericolosamente con esondazioni di torrenti. Scuole chiuse oggi lunedì 29 ottobre. A cominciare da Genova e Liguria, Roma e in gran parte del Veneto ( a Vicenza saranno chiuse anche martedì 30), in Friuli Venezia Giulia, nelle province di Belluno, a Treviso e nella Città metropolitana di Venezia. La ferrovia e l'autostrada del Brennero sono state riaperte dopo esser state chiuse per ore a causa di una frana. Il maltempo continua a flagellare tutta Italia. La Protezione Civile ha fatto scattare l'allerta rossa, la più grave, in sei regioni: sui settori prealpini della Lombardia, su buona parte del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e della Liguria, su tutto il territorio del Trentino Alto Adige e su parte dell'Abruzzo.

TRENTINO: RICHIUSA LA A22, RISCHIO CADUTA DI UN TRALICCIO

Riaperta nella mattina del 29 ottobre dopo un frana, la A22 è stata chiusa per precauzione, tra Vipiteno e Brennero, per il rischio di caduta di un traliccio dell'alta tensione nello stesso punto in cui ieri sera era caduta una frana. La linea ferroviaria del Brennero è stata invece riaperta e si circola regolarmente. Rimangono chiuse la statale del Brennero (a Colle Isarco e Mules), la statale per il passo Lavazè, la strada provinciale Merano-Bolzano a Postal, la provinciale fra Magrè e Roverè della Luna. Secondo le previsioni, le precipitazioni riprenderanno, anche con forte intensità, nel pomeriggio e in serata. Non sono esclusi temporali. Limite della neve in ulteriore rialzo a 2500-2900 metri, più elevato nelle Dolomiti. Nella notte, con l'arrivo di masse d'aria più fredda, il limite sarà in discesa a 1500 m. Le temperature rimarranno basse e saranno comprese fra 11 e 13 gradi. Rimangono chiusi i passi Stelvio, Stalle e Rombo da Belprarto in poi.

VENETO: LA PIENA DELL'ADIGE PASSA SENZA DANNI

È già passata, verso le 4 del mattino, la piena dell'Adige a Verona, senza causare danni. La situazione è attentamente monitorata e sono state installate alcune paratie in zona Corte dogana. È stato chiuso momentaneamente il Lungadige Attiraglio, ma non sono segnalate in città ulteriori criticità Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato nel pomeriggio del 28 la richiesta di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile «in considerazione delle previsioni elaborate dai modelli meteorologici ed idraulici che ipotizzano scenari riferibili agli eventi di piena del 1966», preso atto «di aver attivato tutte le forze in campo disponibili».

LAZIO: SCUOLE CHIUSE A ROMA

Lunedì scuole chiuse a Roma. «A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile del Lazio», la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza in tal senso.

LIGURIA: TROMBA D'ARIA A LA SPEZIA, SFOLLATI A MONTEROSSO

Tromba d'aria, grandine, pioggia torrenziale e mareggiata alla Spezia, con treni fermi dalle 9.30 per detriti che sono caduti sui binari. Allagamenti in molti Comuni della zona. A Monterosso, alla Cinque Terre, i sottopassi sono allagati. Il sindaco Emanuele Moggia ha ordinato l'evacuazione di abitazioni e negozi ai piani terra e seminterrati del centro storico: i rivi sono al massimo della capienza. Monterosso è uno dei Comuni alluvionati nel 2011, quando alle Cinque Terre ci furono diversi morti. Senza criticità particolari invece le prime ore di allerta rossa sulla provincia di Genova e in quella di Savona. Scuole chiuse in quasi tutti i Comuni. A Genova chiuse anche cimiteri, parchi accessi alle passeggiate a mare, biblioteche. Sospese tutte le attività all'aperto. Ci sono stati alcuni smottamenti e allagamenti di box e scantinati per l'esondazione di alcuni piccoli rivi. È avvenuto a Busalla con il rio Chiappa e a Sori con l'omonimo corso d'acqua. Uno smottamento a Borzoli e la frana di un muro di contenimento a Voltri. Cinque famiglie sono isolate a Davagna. Il livello dei torrenti maggiori ora non preoccupa. C'è apprensione per mareggiate e venti forti in serata e per la quantità di pioggia che cadrà su terreni già intrisi d'acqua e che farà innalzare rapidamente i torrenti e potrà causare frane.