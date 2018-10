Scoperto smeraldo record in Zambia

Per dare l'idea, Inkalamu è almeno due volte il più grande diamante grezzo al mondo, il Cullinan, che venne scoperto vicino Pretoria, in Sudafrica, più di un secolo fa, nel 1905. La notizia del recente ritrovamento rappresenta un evento sensazionale per gli esperti di pietre preziose. È improbabile, infatti, trovare smeraldi così grandi ed è per questo difficile valutarne il prezzo. Gli ultimi esemplari con una mole così considerevole sono stati scoperti sempre in miniere del gruppo Gemfield nel 2010. Sempre in Zambia nel 2010, alcuni minatori portarono alla luce uno smeraldo di 6.225 carati chiamato Insofu, cioè “elefante” per le sue enormi dimensioni. Mentre per anni la società ha conservato uno smeraldo ribattezzato ananas in un caveau non sapendo quanto valutarlo. Inkalamu ha già ricevuto numerose offerte d’acquisto da ogni parte del mondo, ma con ogni probabilità la pietra, dopo essere stata divisa in pezzi più piccoli, verrà messa all’asta a Singapore, nel mese di novembre. Questo è quanto riportato lunedì 29 ottobre dalla società londinese.