La famiglia di Pier Silvio Berlusconi isolata a Portofino

Ci sarebbe anche la famiglia di Pier Silvio Berlusconi tra quelle isolate a Portofino, in Liguria, per la frana della strada provinciale. All'interno del castello Bonomi-Bolchini ci sarebbero il vicepresidente di Mediaset, la compagna Silvia Toffanin, i due figli e il personale di servizio (leggi anche: La mappa del maltempo regione per regione).