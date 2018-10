Sequestrata collina di rifiuti pericolosi all'Ilva

Gli indagati, «non effettuando la dovuta ed obbligatoria attività di controllo e sorveglianza, nonché - è detto nel capo d'imputazione - occultando il reale stato dei luoghi costituito da circa 5 milioni di tonnellate di cumuli di rifiuti pericolosi e non pericolosi di origine industriale situati su tutto l'argine sinistro della Gravina Leucaspide sino al limite del confine con l'azienda agricola di proprietà della famiglia De Filippis, consentivano l'utilizzo e comunque mantenevano, senza metterle in sicurezza, diverse discariche abusive a cielo aperto dei rifiuti». In tal modo avrebbero determinato «la realizzazione ed il mantenimento di grandi depositi costituiti da rifiuti dall'altezza di oltre 30 metri sopra il piano campagna. Tutte opere prive di copertura e rimedi contro lo spandimento di polveri pericolose per la salute, frane e dispersione in falda del percolato». Inoltre, gli inquisiti non avrebbero proceduto «alla dovuta attività di bonifica, cagionando un grave disastro ambientale».

SULLE ASSUNZIONI SCONTRO TRA NUOVA PROPRIETÀ E SINDACATI

Quanto alle assunzioni ufficializzate tramite il portale MyIlva, le segreterie Fim, Fiom, Uilm e Usb di Taranto hanno inviato una lettera all'amministratore delegato di Am InvestCo Italia, Jehl Matthieu, e per conoscenza al ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, segnalando «gravissime anomalie rispetto all'applicazione dei criteri di legge in ambito selettivo del personale». I sindacati minacciavano, in mancanza di risposte esaustive, forme di protesta sotto la sede del Mise. Poi è giunta la convocazione di un incontro tecnico di verifica di attuazione dell'accordo per l'8 novembre, alle ore 16.30, a Roma. Invitati Ministero del Lavoro, che firma la convocazione attraverso il direttore della gestione operativa, Giampiero Castano, Am InvestCo, ArcelorMittal, i commissari Ilva, i sindacati Fim, Fiom, Uilm, Usb, Ugl e Federmanager.