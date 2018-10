La conta dei danni dopo il maltempo da Nord a Sud

A Napoli la procura ha aperto un fascicolo su un'altra delle morti provocate dal maltempo. Si tratta dello studente di ingegneria Davide Natali, di 21 anni, schiacciato da un grosso pino che ieri pomeriggio si è abbattuto sulla strada. L'ipotesi di reato è omicidio colposo e gli accertamenti sono rivolti a verificare la manutenzione della strada alberata circostante il Cnr dalla cui area è precipitato l'albero.

DANNI INGENTI IN LIGURIA

Tra le regioni più provate c'è la Liguria. A Rapallo oltre la metà delle 390 barche che erano ormeggiate nel porto sono state distrutte da onde alte 10 metri che hanno colpito per ore la scogliere, rompendo con la loro forza la diga, alta 6,5 metri, per 300 metri. Ventuno diportisti rimasti intrappolati sulla diga di Rapallo, dopo il crollo di una ventina di metri delle mura, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco.