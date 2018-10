Chi è Salvatore Campo, presidente dell'antiracket arrestato

Il presidente dell’Associazione siciliana antiestorsione (Asia), Salvatore Campo, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Guardia di finanza di Catania per falso ideologico e peculato. È indagato anche per estorsione continuata nei confronti di alcune vittime del racket che tramite l'associazione avevano richiesto l'accesso al fondo di solidarietà statale. Campo è finito ai domiciliari in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip su richiesta della Procura distrettuale di Catania. Il giudice ha anche disposto il sequestro preventivo di circa 37 mila euro. Si tratta di fondi pubblici erogati dalla Regione Sicilia a favore dell’associazione, denaro di cui Campo si sarebbe «illecitamente appropriato», utilizzandolo per fini esclusivamente personali. L’associazione Asia ha sede ad Aci Castello, in provincia di Catania. Particolari sull'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 nella sede del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania.