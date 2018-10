Professoressa ferita con una sedia dagli alunni a Vimercate

Una professoressa di storia di 55 anni è stata ferita a colpi di sedia, mentre stava tenendo una lezione all'interno dell'istituto secondario superiore "Floriani" di Vimercate (Monza), il 29 ottobre. La donna, che ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni, ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita all'improvviso in classe. Qualcuno tra i suoi alunni ha spento le luci dell'aula ed altri le hanno scagliato addosso alcune sedie, di cui una che l'ha colpita. Indagini dei carabinieri in corso. Secondo quanto riferito dal Corriere, il fatto si è verificato alle 12 di lunedì. Al cambio dell’ora, l’insegnante si è presentata in aula per tenere la lezione. La classe però deve aver pianificato l’agguato, visto che qualcuno ha schiacciato l’interruttore della luce, e mentre la prof dava le spalle ai ragazzi, è partita la sedia che l’ha presa in pieno. L’autore, per ora, è rimasto anonimo, coperto dall’omertà del resto della classe.

LE REAZIONI DELLA POLITICA

«Esprimo tutta la mia solidarietà all'insegnante dell'istituto secondario superiore 'Floriani' di Vimercate (Monza) che è stata colpita da alcune sedie lanciate dai suoi alunni. Questo episodio di violenza contro una docente è l'ultimo di una lunga serie e esprime una preoccupante assenza di regole e valori condivisi. La scuola non può farcela da sola: serve ripristinare un patto educativo di corresponsabilità che coinvolga i genitori», ha detto la senatrice Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo del Pd e componente della Commissione Istruzione. «Ancora una aggressione ai danni di un'insegnante. Questa volta addirittura una professoressa ferita a sediate dai suoi alunni. Basta con questa deriva e questo lassismo, bisogna riportare autorità e rigore nelle scuole italiane riconoscendo espressamente la qualifica di pubblico ufficiale agli insegnanti all'interno degli istituti scolastici. Una proposta di legge che Fratelli d'Italia sta presentando in Parlamento in queste ore», è quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.