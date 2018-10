Ragazza di Bari pronta al suicidio: sospetti sul gioco Blue Whale

Si tratta di almeno 30 ragazze, tutte ragazze adolescenti tra i 12 e i 15 anni, dal carattere introverso, scarsa vita sociale, attaccamento morboso al telefono cellulare e partecipazione a numerosi gruppi WhatsApp e profili Instagram, e che negli ultimi tempi avrebbero manifestato il proprio malessere con gesti di autolesionismo. Alla loro identificazione si è arrivati dopo la segnalazione della magistratura minorile barese, che per prima ha avviato l'indagine, coordinata dalla pm Caterina Lombardo Pijola. «Il problema esiste», ha sottolineato il procuratore dei Minorenni Ferruccio De Salvatore, «e già in passato ci siamo imbattuti in altri casi simili in provincia di Bari. Bisogna fare molta attenzione e collaborare con le autorità scolastiche e con le famiglie per individuare gli indici di rischio».