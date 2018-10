È stato revocato lo sciopero dei medici del 9 novembre

La protesta dei medici prosegue ma salta la prima delle due giornate di sciopero previste a novembre. A causa di problemi interpretativi delle norme che regolano il diradamento delle giornate di sciopero in sanità - si apprende - la Commissione di Garanzia ha imposto alle sigle sindacali promotrici dello sciopero del 9 novembre di revocarlo. Resta invece confermata l'astensione dal lavoro per il giorno 23 novembre.

CAMBIO DATA PENA SANZIONI PESANTI

«Costretti a cambiare data» pena «sanzioni pesanti», ha sottolineato l'Intersindacale, i camici bianchi sposteranno la protesta però solo di qualche giorno: venerdì 23 si asterranno infatti dal lavoro i medici, veterinari e dirigenti sanitari di tutte le sigle sindacali, aderendo alla giornata di sciopero già proclamata dal sindacato degli anestesisti rianimatori (AAROI-EMAC) e di cui ne condividono le principali motivazioni.

IL 14 NOVEMBRE CONFERMATA L'ASSEMBLEA PUBBLICA

Anche i sit-in organizzati per il 9 saranno rinviati al 23 novembre. In vista di questa data, fa sapere l'Intersindacale, «resta fermo lo stato di agitazione delle categorie professionali e sono confermate tutte le azioni sindacali già in essere», ovvero il blocco degli straordinari in tutte le aziende sanitarie e l'astensione dalle attività non comprese nei compiti di istituto. A questo si unisce la richiesta di usufruire di tutti i giorni di ferie accumulate e il pagamento di tutti i turni guardia eccedenti l'orario contrattuale. Proseguiranno inoltre le assemblee nei luoghi di lavoro e, infine, si terrà a Roma, il 14 novembre alle ore 10, l'Assemblea pubblica a cui saranno invitati gli esponenti di tutti i gruppi parlamentari