A quanto ammontano i danni all'agricoltura causati dal maltempo

TUTTI I DATI DELL'EMERGENZA MALTEMPO

Basti pensare che in Italia di 7.275 comuni complessivamente a rischio frane e alluvioni, il 91,3% del totale, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Ispra. Un risultato «provocato da un modello di sviluppo sbagliato che negli ultimi 25 anni ha ridotto di un quarto le aree agricole presenti in Italia, a vantaggio dell'abbandono e della cementificazione che hanno aumento di fatto il rischio idrogeologico», ha aggiunto Coldiretti. In Italia le calamità naturali che negli ultimi 20 anni hanno provocato perdite per «48,8 miliardi di euro secondo dati UNISDR, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di disastri naturali. Per questo l Belpaese si colloca tra i 10 Paesi più colpiti al mondo per alluvioni, siccità, tempeste, ondate di calore e terremoti che nel periodo considerato a livello planetario hanno ucciso complessivamente 1,3 milioni di persone e provocato perdite economiche per 2507 miliardi di euro, dei quali il 77% per diretta conseguenza dei cambiamenti climatici».