Chiesta l'archiviazione per Salvini sul caso della nave Diciotti

«Quanto si è pagato per quest'inchiesta? Quanti uomini sono stati impiegati?», si è chiesto retoricamente Salvini, «sono innocente, potevo e dovevo bloccare gli immigrati. Sicuramente c'è un po' di sinistra che sta gufando, che dice condannatelo, all'ergastolo. Non Battisti, ma Salvini in galera». Poi una promessa: «I 35 euro al giorno per i migranti diventeranno molti di meno, abbiamo messo a punto un documento d'intesa con Anac e il presidente Cantone».

LE TAPPE DELLA VICENDA GIUDIZIARIA

L'inchiesta sulla Diciotti era composta da due filoni, uno in capo alla procura di Palermo e uno a quella di Catania. La procura di Palermo aveva già archiviato la parte di sua competenza, rimettendo a quella di Catania una decisione sui fatti avvenuti in porto. Adesso, a meno che il giudice non respinga la richiesta di archiviazione del pm, la vicenda giudiziaria è giunta al suo termine. Secondo il Tribunale dei ministri di Palermo, nella prima fase del caso Diciotti, quando la nave con 190 migranti a bordo non aveva ancora fatto rotta sul porto di Catania e il no allo sbarco non era stato pronunciato dal ministro Salvini, «nessun reato fu commesso». Anzi, venne «tutelato l'interesse nazionale». Palermo ha quindi trasmesso gli atti a Catania, per stabilire se fosse fondata l'ipotesi di sequestro di persona a carico del titolare del Viminale, perché la Diciotti rimase cinque giorni in porto senza che venisse autorizzato lo sbarco.