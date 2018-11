Secondo l'Onu in 10 anni sono stati uccisi almeno mille giornalisti

«In poco più di un decennio, oltre mille giornalisti sono stati uccisi mentre svolgevano il loro indispensabile lavoro. Nove casi su dieci non sono stati risolti e nessuno è stato ritenuto responsabile»: è stato l'allarme lanciato dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in occasione della "Giornata internazionale contro l'impunità per i crimini contro i giornalisti". Guterres si è detto «profondamente turbato», ricordando che «solo quest'anno almeno 88 giornalisti sono stati uccisi». Secondo i numeri Unesco 2018 almeno 1010 giornalisti sono rimasti uccisi in tutto il mondo, dei quali il 93% erano cronisti locali e solo il 7% inviati all'estero o corrispondenti di guerra.

MIGLIAIA DI REPORTER ATTACCATI O IMPRIGIONATI

«Molte altre migliaia sono stati attaccati, molestati, detenuti o imprigionati con false accuse, senza un giusto processo», ha aggiunto. «Questo è oltraggioso e non dovrebbe diventare la nuova normalità». Il segretario generale dell'Onu ha ricordato che «le giornaliste donne corrono spesso i rischi maggiori non solo per il loro lavoro, ma anche per il loro genere», sottolineando poi che «quando i giornalisti sono presi di mira, le società nel loro complesso pagano un prezzo«. Quindi ha «invitato i governi e la comunità internazionale a proteggere i giornalisti e a creare le condizioni di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro».

IN ITALIA OLTRE 3 MILA GIORNALISTI MINACCIATI

Il 22 ottobre Ossigeno per l'informazione, l'osservatorio FNSI e Ordine dei Giornalisti, ha presentato una serie di dati sulla situazione italiana. Nel nostro Paese dal 2006 a oggi, sono 3.722 i giornalisti vittime di gravi violazioni della libertà di stampa. Dato ancora più preoccupante se si conta che 3122 sono concentrati solo dal 2011, con un tasso di impunità del 98,3%.