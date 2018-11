Emergenza migranti, 2 mila morti in mare nel 2018

Non si ferma la tragedia dei migranti morti in mare mentre cercano di raggiungere l'Europa: 1.987 persone hanno perso la vita nei primi 10 mesi del 2018. Lo riporta l'Oim, l'organizzazione mondiale per le migrazioni nel suo ultimo report, confermando che l'emergenza dei flussi si è spostata verso la Spagna dove nel solo mese di ottobre sono sbarcati in 10 mila, segnando il record degli ultimi cinque anni. A fine ottobre gli sbarchi via mare in Europa sono stati 97.857 di cui il 48% (47.433) in Spagna, rileva l'Oim.

IL MEDITERRANEO RESTA LA ROTTA PIÙ LETALE

Il Mediterraneo - si legge nel report dell'Oim - rimane la rotta più 'letale' per i migranti, con i due terzi dei decessi nelle acque tra il Nord Africa e la Sicilia. Anche se i dati sono in calo: a fronte dei 1.987 morti registrati dal primo gennaio al 28 ottobre del 2018, l'anno scorso nello stesso periodo i decessi furono 2.844 mentre nel 2016 raggiunsero il tragico bilancio di oltre 4 mila. Nei primi 10 mesi di quest'anno in Italia si sono registrati 22.027 arrivi, in netto calo rispetto agli 111.244 dello stesso periodo dell'anno scorso.

SBARCHI RECORD IN SPAGNA: 10 MILA SOLO IN OTTOBRE

La principale destinazione dei migranti ora è la «Spagna che nel solo mese di ottobre registra oltre 10 mila arrivi, un numero mai raggiunto prima in un mese», ha spiegato il portavoce dell'Oim a Ginevra, Joel Millman, citato dai media spagnoli. Dagli inizi del 2018 il paese iberico ha registrato un aumento ininterrotto dei flussi di migranti, con un primo picco significativo nel maggio scorso, quando le persone sbarcate sono state 3.523 rispetto alle 1.258 del mese precedente. Da allora gli arrivi via mare sono andati aumentando progressivamente, registrando 8.054 extracomunitari sbarcati a settembre e fino a raggiungere la cifra record di 10.042 dal primo al 28 ottobre scorsi. Un'emergenza migratoria che tuttavia non si registra sulle altre rotte migratorie del Mediterraneo centrale e orientale. «È cruciale ricordare che il peggior momento si registrò nella seconda metà del 2015, quando gli sbarchi di 10 mila migranti e rifugiati erano mensili e perfino giornalieri su queste ultime rotte», ha osservato Millman. «Il mese più drammatico del 2015 fu ottobre, quando ci furono 211mila arrivi via mare, soprattutto in Grecia e in Italia».