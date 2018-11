La mappa del maltempo dal Veneto alla Sicilia

Almeno un miliardo di euro di danni. A tanto ammonterebbe la conta degli effetti dell'ondata di maltempo in Veneto e in particolare nelle zone dolomitiche del Bellunese, da giorni colpiti da piogge torrenziali. Gli alberi abbattuti durante i temporali hanno riempito la diga del Comelico, in Val Visdende. «Il Veneto è in ginocchio, abbiamo avuto 160 mila utenze senza energia elettrica, isolamenti telefonici ed acquedottistico», ha detto in conferenza stampa il governatore della Regione Luca Zaia. L'allerta resta alta in tutta la penisola. E mentre il Nord Italia, ancora battuto dalle piogge, e Roma fanno i conti con i danni provocati dal maltempo, l’emergenza meteo si sposta al Sud. In Sicilia scuole chiuse a Palermo, Trapani ed Agrigento, mentre dieci comuni del Nisseno sono senz’acqua potabile per effetto del maltempo. La Protezione Civile ha diffuso l’allerta rossa fino a stasera per tutta l’area nord-occidentale dell’Isola. Intanto sono salite a sei le vittime del maltempo di questi giorni. Preoccupa anche la piena del Po. E per le zone più colpite, in particolare Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il governo pensa allo stop di tasse e cartelle esattoriali.