Incendio all'Ospedale Villa San Pietro di Roma: cosa sappiamo

Nellla notte tra venedì 2 e sabto 3 novembre un incendio ha colpito l'ospedale Villa San Pietro di Roma, sulla via Cassia. Secondo le prime informazioni, intorno alle 4 si è sviluppato un piccolo rogo, che ha sprigionato molto fumo, per un cortocircuito al generatore del blocco operatorio. Il fumo avrebbe raggiunto anche la rianimazione dell'ospedale. Tutti i pazienti attualmente ricoverati al San Pietro potrebbero essere trasferiti in altri ospedali: secondo quanto si è appreso da fonti della direzione, si sta lavorando per il trasferimento di circa 400 degenti perché l'ospedale è al momento senza corrente in quanto è fuori uso la colonna dell'impianto elettrico.

ATTIVATA L'UNITÀ DI CRISI

La Regione Lazio ha attivato l'unità di crisi. «Sin dalle prime ore dell'alba si sta sviluppando un incendio con densità di fumo all'interno dell'ospedale Villa San Pietro a Roma», ha spiegato in una nota l'Assessorato regionale alla Sanità. «È prontamente scattato il piano di emergenza e tutti i servizi di soccorso e antincendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed è stata istituita prontamente l'Unità di crisi coordinata dall'Ares 118 per il trasferimento dei pazienti presso gli altri ospedali limitrofi che sono stati tutti allertati».