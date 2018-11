Solidarietà dopo i danni del maltempo: questa Italia ha gli anticorpi

Bravi e applausi agli “angeli del fango” che si sono infilati le galoche e sono andati a ripulire la passeggiata di Rapallo e di Santa Margherita invase da uno tsunami di ghiaia, detriti, ponti, timoni e barche intere dopo la violentissima mareggiata di lunedì 29 ottobre 2018. Bravi a loro e mea culpa a me. Che, da “rapallina” e “sammargheritese” acquisita dalla nascita, alle prime foto del disastro postate sui social ho pensato che non avrei retto alla lettura degli insulti e delle frasi di giubilo per le imbarcazioni “dei ricchi str.” distrutte, alle espressioni di gioia per Portofino isolata fra due monconi di carrozzabile sventrate dalla forza dell’acqua, per le gioiellerie e le boutique devastate (perfino le casseforti sono state smurate e gettate in mare), quasi certamente avviate al fallimento. Angosciata e vigliacca, mi sono disconnessa da Facebook. Almeno per un po’, per vedere che effetto mi avrebbe fatto, cioè se avrei sofferto un po’ di meno, nel non dover leggere continuamente opinioni e invettive che non solo non condivido, ma che mi domando come possano stare sulla mia bacheca, per quale algoritmo del put si trovino lì.

PAURA DELLA MAREA MONTANTE DI ODIO DI CLASSE

Su Instagram ho guardato i filmati di questi ragazzi che ramazzavano la spiaggia di Avenaggi con i pontili dei bagni distrutti chiacchierando fra di loro nella cantilena ligure, calante sul finire delle frasi e chiusa sempre con un punto fermo, assertiva, e mi sono sentita invadere dalla tenerezza e dai sensi di colpa. Bravi sempre loro e ancora colpa a me. In primo luogo, perché non ero lì con loro e con la Protezione civile a ripulire le facciate e i giardinetti degli alberghi tenuti a marcire e perfino quel cemento rossastro mal rappezzato della passeggiata a mare per il quale me la sono presa da morire con il sindaco Carlo Bagnasco in un articolo che ha scatenato un vespaio di polemiche un paio di anni fa agli ordini della Protezione civile; in secondo luogo perché ero convinta che la marea montante di odio di classe cieco e feroce alimentata da anni di populismo a cinque stelle, questo impasto di brutalità mista a ignoranza crassa e ortografia surreale, avrebbe avuto ragione anche di un disastro come questo.