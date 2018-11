Maltempo, allerta arancione in quattro regioni

ALLERTA PER FORTI ROVESCI E RAFFICHE DI VENTO

Dalle prime ore di domani, lunedì 5 novembre, si prevede il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, su Calabria e Puglia, specie settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. È stata inoltre valutata allerta gialla sui settori occidentali del Piemonte, parte di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, oltre che Campania e su alcuni bacini di Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e l'intero territorio di Calabria, Sicilia e Sardegna.

PROTOCOLLO DI EMERGENZA ANCHE A MILANO

Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali dalle ore 18 di oggi fino alla mezzanotte di domani sera. Per questo. come si legge in una nota, Palazzo Marino ha disposto l'attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale che ha sede il centro di via Drago per coordinare il piano di emergenza. Avviato, sempre a partire da questa sera, il monitoraggio dei livelli delle acque dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di Metropolitana Milanese.

LE PREVISIONI PER IL 5,6 E 7 NOVEMBRE

3bmeteo.com ha comunicato le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.