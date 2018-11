Gli abusi edilizi dietro la strage di Casteldaccia in Sicilia

LA SOLIDARIETÀ DI CONTE E MATTARELLA

Il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio, che come il premier Giuseppe Conte ha sorvolato l'area di Casteldaccia, ha parlato di «disastro totale». Mentre il capo del governo arrivava in Sicilia annunciando interventi per un miliardo sul territorio nazionale contro il dissesto del territorio e un decreto per lo stato d'emergenza in più regioni, a Trieste il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso ai parenti delle vittime «la vicinanza dell'Italia e una solidarietà piena e concreta».

POLEMICHE TRA MUSUMECI E IL PREMIER PER LA VISITA ALLE VITTIME

La giornata, però, ha riservato uno spazio anche alle polemiche: al governatore Nello Musumeci è stato impedito ("dal protocollo", secondo quanto riferisce il prefetto di Palermo Antonella De Miro) di unirsi a Conte per far visita ai parenti delle vittime nell'obitorio del Policlinico. In serata il presidente della Regione, dopo aver sentito Conte che ha negato di aver dato quelle disposizioni, ha chiesto l'allontanamento della rappresentante del governo.

DUE GIORNI DI FORTI DISAGI TRA PALERMO E AGRIGENTO

La Sicilia stava facendo il callo ai ripetuti allarmi meteo che si susseguono in modo sempre più ravvicinato, seguiti dalle solite scene di auto impantanate nei sottopassaggi, come accade con disarmante normalità a Palermo, ormai da anni. Ma il 3 novembre si erano avuti segnali di una certa gravità: la Palermo-Agrigento era interrotta in più punti e anche la linea ferrata era rimasta bloccata per ore a causa di una frana. La terra aveva smesso di assorbire acqua. Nelle dighe è così torbida da non consentire il filtraggio ai potabilizzatori. Nelle province di Caltanissetta e Agrigento i rubinetti sono a secco ora che piove tanto, come lo sono nella stagione calda per la ragione opposta.