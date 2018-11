La mappa dell'abusivismo edilizio in Italia

NON SEMPRE È UN PROBLEMA DI SOLDI

Occorre inoltre sfatare un mito. Si dice spesso che in Italia le case abusive non vengono demolite per mancanza di risorse economiche. I proprietari sui quali ci si dovrebbe rivalere sono al verde (almeno formalmente) e i bilanci dei Comuni sempre in rosso, mancano le alternative. Non sempre è così. Basti pensare che, come scrive Il Sole 24 Ore, risulta utilizzato solo per il 55% il Fondo per la demolizione delle opere abusive creato dalla Cassa depositi e prestiti. Dal 2004 a disposizione dei sindaci ci sono 50 milioni di euro, su un Fondo rotativo che anticipa tutte le spese con commissioni minime da restituire al recupero dei costi o comunque entro cinque anni. A questo strumento, però, si è fatto ricorso per un importo medio di 509 mila euro. Una goccia nel mare: solo 120 domande pervenute nel 2014, la metà nel 2013. Del resto, al 31 dicembre 2016, i circa 25 milioni già assegnati risultavano ancora non erogati. L'assegnazione dei fondi, infatti, avviene dopo che il Comune interessato ha presentato a Cdp tutti gli atti che dimostrano la regolarità della decisione di demolire. E i soldi arrivano solo dopo l'effettiva rimozione dell'abuso, con la fattura dell'impresa esecutrice. Il denaro, quindi, resta bloccato, perché la demolizione non si realizza quasi mai: un cane che si morde la coda.