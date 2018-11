Una nuova allerta maltempo in arrivo in Italia

Non si arresta l'emergenza maltempo in Italia. Una nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo sul nostro Paese è destinata a portare con sé altre piogge e temporali sulle regioni del Nord, in particolare sui settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione cvile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede il persistere di precipitazioni, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, su Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

ALLERTA GIALLA SU GRAN PARTE DELLE REGIONI SETTENTRIONALI

Le piogge, a partire dal 6 novembre, interesseranno anche Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria. Il Dipartimento ha anche valutato per il 6 un'allerta gialla su Valle d'Aosta e Liguria, buona parte del Piemonte, Lombardia occidentale, parte del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, dell'Emilia Romagna, dell'Abruzzo e della Sardegna, nonché della Sicilia occidentale.