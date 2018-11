Caso Sangalli: Confcommercio difende il presidente

Una donazione di 200 mila euro a favore di una ex segretaria, le accuse di presunte molestie risalenti al 2011, e una lettera (datata lo scorso giugno) con cui tre dei sette vicepresidenti di Confcommercio - Maria Luisa Coppa, Renato Borghi e Paolo Uggé - hanno chiesto le sue dimissioni per «ragioni-etico-morali». Il Carlo Sangalli gate, ricostruito dal Corriere della Sera, non pare essere rientrato, anzi. Tanto che lunedì 5 novembre Confcommercio, con una nota, ha preso nettamente le difese del presidente, puntando il dito contro «una precisa regia, che contestava comportamenti scorretti tra i più infamanti contro cui non vi sarebbe stata alcuna possibilità di difesa». «In questa situazione», continua il comunicato, «il presidente, pur non avendo alcuna colpa, ha ritenuto di cedere alle richieste e pagare». Nella nota si precisa anche che il 14 si svolgerà il Consiglio direttivo per «la riorganizzazione interna che ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore generale Francesco Rivolta per motivi oggettivi».

LA DIFESA DI CONFCOMMERCIO

Nella stessa occasione, spiega la nota, «il presidente Carlo Sangalli relazionerà sui recenti fatti di cronaca. A questo proposito si conferma che il presidente, abbandonando la sua usuale vocazione al dialogo, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica ritenendosi parte offesa per gravissime condotte di estorsione e diffamazione. Proseguirà a querelare con fermezza chiunque costruisca, diffonda o alimenti notizie false e diffamatorie. Dunque, accuse infamanti o illazioni, anche e soprattutto se provenienti da soggetti con una storia ben diversa da quella del presidente, saranno oggetto di querela immediata». Sangalli, viene ribadito, «esclude categoricamente di aver mai mancato di rispetto a nessuno dei suoi collaboratori (nel 2011, come in ogni giorno di tutta la sua carriera). Carlo Sangalli è stato oggetto di una lunga e ben orchestrata sequenza di episodi, di minacce e lettere anonime, una vera e propria violenza psicologica che lo ha profondamente segnato. Una precisa regia, che contestava comportamenti scorretti tra i più infamanti riferiti al 2011, contro cui non vi sarebbe stata alcuna possibilità di difesa. In questa situazione il presidente, pur non avendo alcuna colpa, ha ritenuto di cedere alle richieste e pagare. Il presidente ha scelto di farlo nella forma più trasparente possibile dell'atto pubblico, per tutelare la Confederazione e la propria serenità familiare, e conservare ampia prova delle pressioni subite. Nonostante l'avvenuto pagamento, con pervicacia, sono state richieste a più riprese le dimissioni con toni minacciosi, allusivi e nei contesti più inopportuni. Solo di recente, dopo una lunga e complessa attività di ricerca, si è scoperta la reale natura delle richieste estorsive e si è avuta prova degli accordi e delle responsabilità dei singoli».

IL LICENZIAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

I tre vice firmatari della lettera con cui venivano chieste le dimissioni di Sangalli erano venuti a conoscenza di un atto firmato davanti a un notaio lo scorso gennaio, atto con cui Sangalli donò - senza motivazione - all'ex segretaria 200 mila euro. Testimone l'allora direttore generale di Confcommercio Francesco Rivolta nel cui staff era entrata nel 2012 la donna. L'ultimo atto si è consumato il 15 ottobre quando il presidente ha firmato il licenziamento in tronco di Rivolta, ricostruisce sempre il Corriere, giustificandolo nell'ambito di una ristrutturazione organizzativa. Rivolta dal canto suo ha accusato Sangalli di violazione dello statuto ricorendo alle vie legali. Successivamente ha scritto al Consiglio federale di Confcommercio esprimendo «preoccupazione per le conseguenze» dei comportamenti del presidente «fuori e contro gli organismi preposti». Sangalli a quel punto ha presentato querela «per diffamazione aggravata ed estorsione» contro Rivolta «e tutti coloro che la magistratura riterrà responsabili».