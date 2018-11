Quello di Orlandi è un caso mediatico-giudiziario costruito sui depistaggi

Anche per questo la girandola delle teorie ha ripreso a circolare vorticosamente negli ultimi giorni: a far scomparire la figlia di un dipendente vaticano sarebbero stati di volta in volta i servizi segreti, i lupi grigi di Alì Agca, la banda della Magliana, qualche giro di preti pedofili. Eppure nella sarabanda degli scenari, curiosamente, non si tiene conto di quanto hanno stabilito le sentenze delle magistratura dopo lunghi anni di indagine. Nel 1997 si chiuse infatti il processo per il caso Orlandi senza l’individuazione dei responsabili del rapimento, tuttavia furono stabiliti alcuni punti fermi in buona sostanza ribaditi nel 2016 dalla Cassazione. In particolare, secondo i giudici, è del tutto infondata l’ipotesi investigativa in base alla quale Emanuela doveva essere scambiata con Alì Agca, l’attentatore di papa Wojytyla; così come sono state smentite dalle indagini altre ipotesi di complotti e trame internazionali, legate all’ex sistema sovietico o a fantomatici gruppi fondamentalisti islamici. Non sono poi state trovate prove per suffragare un coinvolgimento diretto della banda della Magliana, per quanto legami fra l’organizzazione criminale e il Vaticano invece esistessero; in precedenza era stato scartato ogni legame fra il rapimento Orlandi e quello di Mirella Gregori, quindicenne romana scomparsa il 7 maggio del 1983.