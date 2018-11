Le cose da sapere sul crollo dei palazzi a Marsiglia

Due palazzi almeno 4-5 piani sono crollati nella mattinata del 5 novembre nel centro di Marsiglia e un terzo sarebbe a rischio: è quanto annunciano i media francesi precisando che ricerche sono in corso per trovare eventuali vittime o sopravvissuti. La prefettura della regione Provence-Alpes-Cote d'Azur ha precisato che gli edifici si trovavano nel quartiere Noailles, in rue d'Aubagne, nel primo arrondissement della città francese. Per ora il bilancio è di almeno due feriti lievi. I palazzi, già fatiscenti, sono ora ridotti a un ammasso di detriti. Erano in uno stato particolarmente vetusto in quello che è uno dei quartieri pià vecchi e popolari di Marsiglia. Uno dei due era stato dichiarato inagibile per pericolo crolli una decina di giorni fa, come confermato dal vicesindaco di Marsiglia, Julien Ruas. L'altro, invece, era abitato da una decina di famiglie, ma si ignora se al momento del dramma fossero all'interno. Testimoni parlano di un boato, seguito da un'immensa nuvola di fumo.