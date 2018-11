Ostaggi in un ufficio delle Poste: cosa sappiamo

4. IL PROCESSO: 118 CONDANNE PER OLTRE 1.200 ANNI DI CARCERE

Il processo Aemilia ha visto il 31 ottobre la conclusione del suo dibattimento, con 118 condanne per oltre 1.200 anni di carcere e altre 24 in abbreviato: tra questi anche l'ex calciatore Vincenzo Iaquinta (due anni per reati di armi, ma senza aggravante mafiosa) e 19 per il padre Giuseppe. Sempre in abbreviato, sono già definitive in Cassazione le condanne per i promotori dell'associazione a delinquere di stampo mafioso contestata dalla Dda, che nel 2015 fece scattare oltre 160 arresti, assestando un forte colpo alla "'ndrangheta imprenditrice". Amato non è l'unico sfuggito all'ordine di arresto emesso dai giudici: all'appello mancano anche i fratelli tunisini Baachaoui e l'albanese Bilbil Elezaj.