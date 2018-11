Terremoto nel Reatino con epicentro a Montenero Sabino

È stata di magnitudo 3.4 la scossa di terremoto avvertita nel Reatino mertedì 6 novembre. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma è avvenuto alle 19.50, con epicentro a un chilometro dal comune di Montenero Sabino, alle porte di Rieti, e ipocentro a una profondità di 10 chilometri. La scossa, preceduta da un forte boato, è stata distintamente avvertita a Rieti e in molti comuni della provincia, fino in Bassa Sabina. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.