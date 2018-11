Guida al referendum Atac dell'11 novembre

LO SCOGLIO DEL QUORUM

Sul referendum pende un problema di quorum. Secondo il Campidoglio, infatti, affinchè il voto sia valido, trattandosi di un referendum consultivo e non vincolante sarà necessario raggiungere il quorum del 33,3%, ovvero un terzo degli aventi diritto, pari a circa 760 mila elettori. Al contrario, secondo il comitato promotore, il quorum non deve essere applicato perché il referendum è stato proclamato il 31 gennaio 2018, lo stesso giorno in cui è stato approvato il nuovo statuto del Comune di Roma che non prevede il quorum. La diatriba finirà con ogni probabilità davanti al Tar, al quale il comitato promotore si è già riservato di fare ricorso.

COSA SUCCEDE SE VINCE IL SÌ E COSA SUCCEDE SE VINCE IL NO

Secondo il comitato "Mobilitiamo Roma", l'unico modo per risolvere gli atavici problemi del trasporto pubblico locale è mettere a gara il servizio affidandolo a più soggetti. Con il referendum si chiede quindi un parere ai cittadini, in merito alla possibilità di rompere il monopolio dell’Atac aprendo alla concorrenza. In caso di vittoria del No, la situazione rimarrà inalterata: Atac resterà l’unico gestore del trasporto pubblico della Capitale. Trattandosi di un referendum consultivo, la vittoria del Sì non avrebbe effetti diretti e vincolanti. Ma difficilmente l’amministrazione comunale potrebbe ignorarne il risultato e dovrebbe quantomeno aprire un dibattito sulla possibilità di mettere a gara i trasporti pubblici della Capitale.