I carabinieri chiedono la lista dei partecipanti alla proiezione del film su Cucchi

I CARABINIERI: «SOLO ATTIVITÀ DI ROUTINE»

«Non hanno chiesto i documenti a nessuno», ha aggiunto la titolare della libreria, «neanche alle persone uscite prima della fine del dibattito che ha fatto seguito alla proiezione del film». «I carabinieri erano lì», ha spiegato al quotidiano il comandante del gruppo di Locri dei carabinieri, colonnello Gabriele De Pascalis, «per attività di routine e hanno interloquito con gli organizzatori per sapere se c'era qualcuno delle istituzioni o autorità, in un'ottica di ordine e sicurezza pubblica. A noi non interessa alcun elenco, soprattutto in una manifestazione che non aveva alcun rischio di ordine pubblico. Noi siamo sempre tra la gente e non vogliamo che l'accaduto venga strumentalizzato, specie in una vicenda triste e delicata come quella di Stefano Cucchi».