Novantunenne si oppone al pignoramento e uccide il perito

Un novantunenne di Portacomaro d'Asti ha ucciso con due colpi d'arma da fuoco un perito che questa mattina era andato a valutare la sua abitazione per un eventuale pignoramento. Il tecnico è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Asti, dove è morto poco dopo. Sul posto i carabinieri di Asti, costretti a fare irruzione nell'abitazione dell'anziano, che è stato bloccato. L'uomo, Dario Cellino, viveva in condizioni di degrado con la figlia di 57 anni. L'anziano si è barricato in casa armato fino all'arrivo dei carabinieri, che hanno dovuto fare irruzione per disarmarlo. Si è arreso solo quando i militari hanno sfondato la porta, pensando che l'uomo si fosse tolto la vita. Invece lo hanno trovato seduto in poltrona con la pistola in mano. L'arma era sua ed era regolarmente detenuta.

COLPI ANCHE CONTRO LA CROCE VERDE

Dalla finestra di casa, riporta la Stampa, Cellino ha sparato anche alcuni colpi contro i volontari della Croce verde, che si sono prima barricati nell’ambulanza e poi sfidando il pericolo sono andati a soccorrere il ferito.