La requisitoria e l'arringa difensiva nel processo contro Virginia Raggi

È iniziata il 9 novembre l'udienza del processo che vede imputata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, per il reato di falso in relazione alla nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio. In tribunale ha testimoniato l’ex capo di gabinetto del Comune, Carla Raineri. Poi toccherà al pm per la requisitoria e infine all'arringa della difesa. In aula, oltre alla sindaca che ha assistito a tutte le udienze, sono presenti anche il capogruppo M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti e i consiglieri comunali Pietro Calabrese e Angelo Sturni.

LA TESTIMONIANZA DI CARLA RAINERI

Di fronte ai giudici, Raineri ha dichiarato: «Trovai un guscio vuoto. Il gabinetto capitolino era stato svuotato. Le funzioni erano state esportate verso Romeo e Marra. Il primo aveva una strana delega ai lavori di Giunta e un'altra, che definirei eccentrica, alle partecipate. Si consentiva a Romeo di entrare a gamba tesa nelle decisioni di Minenna (ex assessore al Bilancio del Comune di Roma, ndr). In questa situazione era sorprendentemente surreale che il capo di gabinetto non avesse nemmeno contezza del flusso informativo. Ricordo con sconcerto un caso: quello del terremoto. Pensavo di dovermi occupare di una riunione straordinaria di Giunta per stabilire tutta una serie di cose da fare in occasione del sisma. Mi chiesero invece di istruire una pratica per autorizzare Luca Bergamo (assessore capitolino alla Cultura e vice sindaco, ndr) ad assentarsi e andare al festival di Venezia. Non riuscivo a dialogare con Raggi. Mi sentivo sempre rispondere: "Ne parli con Romeo o con Marra". Le gerarchie erano sovvertite».