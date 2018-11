Donna intubata sommersa di formiche all'Ospedale di Napoli

Matarazzo ha dichiarato: «Fino a ieri non vi era una situazione simile. In ogni caso sono state avviate tutte le procedure per accertare responsabilità e cause di quanto avvenuto. Come ha riferito il consigliere Borrelli, ho provveduto alla chiusura della stanza e alla bonifica e pulizia dell'area. La paziente è stata trasferita in un'altra stanza». Dopo che la notizia è uscita, i carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) sono giunti nell'ospedale e, secondo quanto si apprende, hanno effettuato un'ispezione nella stanza dove era ricoverata la donna.