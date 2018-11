Lamezia e l'altra faccia del commissariamento

Tre sono i teatri comunali di Lamezia: l’Umberto, il Franco Costabile e il Grandinetti. E proprio la storia dell’ultimo rappresenta l’emblema dello sfortunato momento che sta vivendo la città calabrese, tra noncuranza politica del passato e inefficienza del presente. Il teatro Grandinetti infatti è stato acquistato nel 2010 dal Comune per una spesa pari a oltre 5 milioni di euro e oggi è chiuso a causa di una vicenda burocratica complessa. L’incolumità di attori e spettatori non c’entra, il problema riguarda «vicende di natura giuridico legale», si legge nel provvedimento di chiusura, «che attengono alla disponibilità di alcune porzioni del manufatto in capo all’Ente». In sostanza, una piccola parte dell’edificio sarebbe formalmente ancora in mano all’ex proprietario e dunque non al Comune, nonostante l’importante cifra spesa otto anni fa per l’acquisto del teatro. È evidente la leggerezza con la quale fu portata a termine l’operazione immobiliare, ma come spiega il presidente dell’associazione teatrale i Vacantusi, Nico Morelli, mai erano state messe in discussione le stagioni teatrali.

I VACANTUSI CONTRO LA CHIUSURA DEL GRANDINETTI

«Sappiamo bene che l’acquisto del Grandinetti fu un errore soprattutto per quello che si è scoperto successivamente», dice a Lettera43.it Morelli, «ma oggi ci chiediamo perché si debba ostacolare l’attività di un’associazione come la nostra, che da anni cerca di promuovere la cultura a Lamezia». I Vacantusi infatti sono vincitori di un bando regionale e hanno diritto a un finanziamento pubblico, ma rischiano di perdere questa grande occasione. «Per avere i soldi, dobbiamo indicare un luogo dove svolgere le nostre attività», continua Morelli. «Il Grandinetti negli ultimi anni è stata la nostra casa e vorremmo che lo fosse ancora. Perché una questione legale, per quanto importante, deve impedirci di ottenere il finanziamento e, cosa ben più grave, annullare una stagione teatrale che abbiamo già messo in piedi e che potrebbe portare in città artisti di livello nazionale?».

«LA COMMISSIONE UTILIZZI I POTERI STRAORDINARI»

Morelli non è l’unico a porsi questa domanda. Anche l’associazione culturale AMA Calabria sottolinea, per il tramite del suo direttore artistico Francescantonio Pollice, che a pagare le inefficienze e le leggerezze emerse dall’acquisto del teatro sono associazioni e soprattutto cittadini. «Se le condizioni di sicurezza sono le stesse che hanno consentito la realizzazione dei saggi di danza nei mesi scorsi», fa notare Pollice, «non si capisce perché ora si impedisca la riapertura, mettendo una seria ipoteca sullo svolgimento delle stagioni teatrali». La soluzione per Morelli e Pollice è una sola: «Le questioni giuridiche non sono risolvibili in tempi brevi, è chiaro, ma la commissione ha il compito di assicurare alla città il regolare svolgimento delle attività teatrali e musicali. Utilizzi i poteri straordinari di ordinanza», è l'appello, «per riaprire il teatro Grandinetti».