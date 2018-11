La casa di Gerard Butler distrutta dagli incendi in California

LA POLEMICA FRA TRUMP E AUTORITÀ CALIFORNIANE

Sullo sfondo della tragedia, s'è consumata una polemica politica, con il presidente statunitense Donald Trump che ha accusato via Twitter le autorità californiane di essere responsabili del disastro a causa di una cattiva gestione dei boschi: «Possiamo fermare la devastazione che colpisce troppo spesso la California. Usate il cervello!», ha scritto il tycoon che in precedenza aveva minacciato un taglio dei fondi federali. Pronta la replica delle autorità locali: «Il presidente si informi, a bruciare sono soprattutto i boschi di proprietà dello Stato federale, non quelli statali».