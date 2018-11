Cosa succede dopo la manifestazione Sì Tav a Torino

LA FRANCIA: «NON PERDIAMO I FONDI UE»

Intanto a Bruxelles si è tenuto un bilaterale tra la ministra dei Trasporti francese Elisabeth Borne e il collega italiano Danilo Toninelli. «Lasceremo che l'Italia faccia le sue valutazioni tenendo ben presente la necessità di non perdere i finanziamenti Ue», ha detto Borne. «Toninelli ha ribadito la volontà del governo italiano di condurre degli studi economici su questo progetto. Anche in Francia abbiamo avuto una riflessione sul nostro programma di infrastrutture anche se abbiamo riaffermato la volontà di rispettare i Trattati internazionali. Credo sia così anche per l'Italia». Dopo l'incontro il ministero delle Infrastrutture ha diramato una nota in cui spiega che la collega francese «ha preso atto dell'impegno formalmente assunto dal governo italiano di ridiscutere integralmente il progetto della linea Tav Torino-Lione» e «ha concordato sull'idea che, sia necessario rinviare la pubblicazione dei bandi Telt per il tunnel di base fino al compimento dell'analisi costi-benefici" che "sarà esaminata insieme alla Commissione Ue».

2 MILA FIRME PRO TAV DA FRATELLI D'ITALIA

Sono già oltre 2.000, intanto, le firme per il referendum pro Tav raccolte da Fratelli d'Italia e già depositate in Comune a Torino, dopo il lancio dell'iniziativa durante la manifestazione. FdI ha sollecitato il presidente del Consiglio comunale Fabio Versaci «a costituire al più presto la Commissione referendaria così da consentire l'audizione del nostro Comitato promotore per la titolazione sintetica del referendum propositivo», hanno sottolineato Maurizio Marrone, dirigente nazionale del partito, e Augusta Montaruli, parlamentare torinese, promotori dell'iniziativa insieme ad altri dieci cittadini torinesi.