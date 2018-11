'Ndrangheta, 24 arresti in Calabria: c'è anche l'ex deputato Galati

C'è anche l'ex deputato Giuseppe Galati, del centrodestra, tra le 24 persone arrestate dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'operazione contro la 'ndrangheta in Calabria denominata Quinta bolgia. L'ex parlamentare, eletto prima con l'Udc e poi passato con Forza Italia e, successivamente, con Ala, è stato posto ai domiciliari. Alle ultime elezioni politiche del marzo scorso Galati si era candidato al Senato con la lista "Noi con l'Italia", ma non era stato eletto. Gli agenti hanno anche eseguito un sequestro di beni per 10 milioni di euro. Nei confronti delle 24 persone coinvolte nell'operazione la Guardia di finanza ha eseguito ordinanze di custodia cautelare emesse da Gip distrettuale di Catanzaro su richiesta della Dda del capoluogo calabrese, diretta da Nicola Gratteri. Dodici delle 24 persone coinvolte nell'operazione sono state condotte in carcere, mentre per le altre 12, tra cui Galati, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

ANCHE TRASPORTI SANITARI E POMPE FUNEBRI ERANO «AFFARE DI 'NRANGHETA»

Partita da approfondimenti su ramificazioni e affari del clan Iannazzo-Daponte - Cannizzaro, l'inchiesta Quinta bolgia si è allargata fino a toccare settori importanti della sanità e della pubblica amministrazione, finendo per coinvolgere anche politici di peso come Galati. Anche i servizi di trasporto sanitario e le pompe funebri fra Lamezia Terme e Catanzaro, secondo gli inquirenti, erano affare di 'ndrangheta, con il benestare di politici e amministratori pubblici. Come ex presidente di «Calabresi nel mondo», ente in house della Regione Calabria, Galati è attualmente indagato per aver assunto un infinito numero di collaboratori a soli «fini clientelari per mantenere e incrementare il proprio bacino elettorale» simulando il loro impiego nella Struttura operativa interna, ma impiegandoli in realtà in progetti finanziati con fondi comunitari. Qualche anno fa, il suo nome era saltato fuori anche nell'inchiesta antimafia Alchemia della Dda di Reggio Calabria, ma il politico era stato prosciolto in istruttoria.