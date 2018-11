L'Odissea del Baobab a Roma

Il primo sgombero del Baobab risale a dicembre 2016 quando i migranti e i volontari si trovavano nel centro di accoglienza di via Cupa. L'intervento scattò a causa del «repentino deterioramento delle condizioni sanitarie che di sicurezza», spiegò la questura. Da quel momento i migranti finirono per strada, in tende, in un infinito vagabondare e confortati anche da una gara di beneficienza tra i romani. «All'epoca c'era il commissario straordinario Tronca», ricorda Andrea Costa, coordinatore di Baobab Experience, «che ci consentì di lasciare un 'hub informativo' a via Cupa. È quello che chiediamo anche adesso, ossia la possibilità di lasciare un gazebo fisso per dare informazioni ai migranti in transito. Ma al momento non abbiamo ricevuto risposta».