La lettera inedita della moglie di Schumacher: «È un guerriero»

La moglie di Michael Schumacher ha rilasciato un raro aggiornamento sulle condizioni di salute del pilota di Formula 1 in una lettera inedita scritta dopo l'incidente. Corinna, 49 anni, ha descritto il marito come «un guerriero che non mollerà». La lettera è stata scritta al musicista tedesco Sascha Herchenbach, compositore di un brano titolato Born To Fight dedicato al campione, dopo che questi aveva inviato una Cd della traccia alla moglie. Herchenbach ha dichiarato che non si sarebbe mai aspettato una risposta, tanto meno una lettera scritta a mano. «Vorrei sinceramente ringraziarla», è stato il messaggio della donna, «per il regalo, che ci aiuterà in questo momento di difficoltà. È bello ricevere parole così belle, sappiamo tutti che Michael è un guerriero e non si arrenderà mai».

LE CURE RISERVATISSIME A GRENOBLE

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 stava sciando con il figlio Mick sulle Alpi francesi nel dicembre 2013 quando cadde sbattendo la testa contro una roccia. Trasportato d'urgenza in ospedale, fu sottoposto a diversi interventi chirurgici e passò sei mesi in coma. Nell'aprile 2014 si svegliò e fu portato in una località privata a Grenoble, dove da allora viene curato. Secondo il DailyMail, il pilota è sotto osservazione da parte di un team di 15 medici che garantisce assistenza 24 ore su 24 per un costo di circa 130 mila euro a settimana.