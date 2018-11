Altre due sentenze a favore delle famiglie arcobaleno

«NON SEMPRE LA GPA SFRUTTA LE DONNE ED È MORALMENTE ECCEPIBILE»

La sentenza è molto significativa anche per la parte dedicata alla gestazione per altri, considerata da alcuni una tecnica svilente la donna: «Si deve rilevare come nel caso di specie non sussistano elementi, nemmeno indiziari, per fare ritenere che il ricorrente, partecipando attivamente al percorso genitoriale tramite Gpa, abbia inteso offendere o sfruttare terze persone. È vero invece che le frontiere del "possibile" sono state enormemente dilatate dal progresso medico scientifico cui non ha fatto inopinatamente seguito un altrettanto veloce intervento legIslativo a regolamentarne gli effetti». I due padri gay che hanno fatto ricorso alla gestazione per altri e per questo, essendo vietata in Italia, sono volati all'estero, da questo punto di vista sarebbe nella stessa situazione di «una coppia eterosessuale infertile - considerato che la Corte costituzionale con pronuncia n. 162/2014 ha dichiarato l'illeggitimità del divieto di fecondazione eterologa - o da chi, un tempo condannato a una malattia invalidante, accetta protesi frutto di sperimentazione o arditi trapianti. Tale condotta - continua la sentenza - non appare di per sé stessa in alcun modo moralmente eccepibile per il solo fatto dell'orientamento sessuale».