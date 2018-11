Il Baobab Experience a Roma è stato sgomberato

COSTA: «DOPO LO SGOMBERO 100 PERSONE IN STRADA»

«Dopo lo sgombero di stamattina un centinaio di persone rimarrà per strada. Ci auguriamo che il Comune si attivi per ricollocarli», sono state le prime parole di Andrea Costa, coordinatore di Baobab Experience, in merito allo sgombero del presidio alle spalle della stazione Tiburtina. «È il 22esimo sgombero di questo campo, ma temo che questa volta sia la chiusura definitiva», ha aggiunto. «Le questioni sociali, a Roma, si risolvono così: polizia e ruspa. Il Campidoglio a 5 stelle non è diverso né dai precedenti, né dalla Lega. Una vergogna infinita per questa città».